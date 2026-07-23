Beşiktaş-Midtjylland Karşılaşması Başladı: Dolmabahçe'de İlk Gol Geldi

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Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola üstlenecek.

MAÇTA İLK GOL GELDİ

Beşiktaş, 26. dakikada Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden attığı golle 1-0 öne geçti.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Midtjylland'da Etim doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Avrupa yolundaki kritik mücadelede ilk düdük çaldı.

Beşiktaş'ın evinde ağırlayacağı Midtjylland maçının ilk 11'leri de belli oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh.

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Han-beom, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Etim.

Kaynak: Haber Merkezi