Beşiktaş Mert Günok İle Yolların Ayrıldığını Resmen Açıkladı

Beşiktaş, Mert Günok’un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Tecrübeli eldivenin yeni durağı ise eski takımı Fenerbahçe oldu. Günok, sarı-lacivertlilerle 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Günok'a karşılık Cengiz Ünder'in opsiyonunda 1 milyon euro indirime gitti. Siyah-beyazlılar istediği takdirde Cengiz'in bonservisini 5 milyon euroya alabilecek.

Siyah-beyazlılar ayrılığı resmi internet sitesinden şu ifadelerle duyurdu:

"2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."