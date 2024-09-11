Beşiktaş Maçı Öncesi Şenol Güneş'e Şok Haber

Süper Lig'in beşinci haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Stefano Denswil'in sakatlık haberiyle yıkıldı.

Beşiktaş Maçı Öncesi Şenol Güneş'e Şok Haber

Trabzonspor yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçına Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş karşılaşmasında çıkacak.

Ligde oynadığı iki karşılaşmada aldığı iki beraberlikle sezona kötü bir başlangıç yapan bordo mavililer Beşiktaş'ı yenerek yeni çıkışa geçmek istiyor.

Beşiktaş Maçı Öncesi Şenol Güneş'e Şok Haber - Resim : 1

DENSWIL'DEN KÖTÜ HABER

Öte yandan Trabzonspor'un Surinamlı stoperi Stefano Denswil'den kötü haber geldi. Milli takıma giden 31 yaşındaki savunmacı Guayana maçında sakatlandı.

MİLLİ MAÇTA SAKATLANDI

Stefano Denswil, ülkesi Surinam'ın deplasmanda Guyana'yı 3-1 mağlup ettiği maçta 65. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

DENSWIL BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Tecrübeli savunmacının durumunun takip edildiği ağrılarının sürmesi halinde MR'ının çekileceği ifade edildi. Denswil'in Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı ise henüz belli olmadı.

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