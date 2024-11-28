Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv İlk 11'ler Belli Oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv' ile Macaristan'ın Debrecen şehrinde oynanacak.

Son Güncelleme:
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv İlk 11'ler Belli Oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen şehrinde ağırlayacak. Nagyerdei Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ ile 20.45'te başlayacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayımlanacak. Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 takımın mücadele ettiği ligde 35. basamakta bulunuyor.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel, Kanichowsky, Van Overeem, Patati, Peretz, Davida, Turgeman.

Etiketler
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi
Son Güncelleme:
RTÜK Ceza Vermişti! S Sport'tan Flaş Karar RTÜK Ceza Vermişti! Yayınları Durdurdular
Siyah Kıyafetleri Zift Gibi Karartacak Yöntem: Çamaşır Makinenize 1 Tane Ekleyin Siyah Kıyafetleri Zift Gibi Karartacak Yöntem: Çamaşır Makinenize 1 Tane Ekleyin
Dünyanın En Sağlıklı Sebzesi Belli Oldu! İlk 10 Sebzeye Çok Şaşıracaksınız Dünyanın En Sağlıklı Sebzesi Belli Oldu! İlk 10 Sebzeye Çok Şaşıracaksınız
Türkiye'nin Macaristan Maçını Oynayacağı Şehir Belli Oldu Türkiye-Macaristan Maçının Yeri Belli Oldu