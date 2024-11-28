Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv İlk 11'ler Belli Oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen şehrinde ağırlayacak. Nagyerdei Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ ile 20.45'te başlayacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayımlanacak. Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 takımın mücadele ettiği ligde 35. basamakta bulunuyor.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel, Kanichowsky, Van Overeem, Patati, Peretz, Davida, Turgeman.