Beşiktaş, Lucesku'ya resmen talip oldu

Selanik'e giden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Rumen teknik adam Razvan Lucesku ile masaya oturdu.

Beşiktaş, Lucesku'ya resmen talip oldu

Beşiktaş, teknik direktör konusunda ilk somut adımı attı.

Fanatik gazetesinden Umut Eken'in haberine göre Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Hüseyin Yücel, Selanik'e giderek PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu ile masaya oturdu.

Hasan Arat'ın Mircea Lucescu'nun oğlu olan genç teknik adamı çok istediği ve şartları görüştüğü belirtildi. Razvan Lucescu bu sezon PAOK'u Yunanistan Ligi'nde şampiyon yaparak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Beşiktaş, Lucesku'ya resmen talip oldu - Resim : 1

PAOK'LA 2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

PAOK Kulübü bugün bir açıklama yaparak hocalarından memnun olduklarını ve bırakmak istemediklerini duyurmuştu. Rumen teknik adamın PAOK'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Razvan Lucescu'nun sözleşmesinde özel madde olduğu, "Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif gelirse gidebileceği" ya da "Avrupa'dan başka bir teklif gelirse 4 milyon Euro tazminatla ayrılabileceği" seçeneklerinin olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş, Razvan Lucescu'yu ikna edebilirse 4 milyon Euro'luk tazminat konusunda PAOK'la da pazarlığa oturacak.

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