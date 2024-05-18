Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'tan kritik açıklama: Teknik direktör kim olacak?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, teknik direktör arayışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Arat, "Bu gizli bir şey değil. Beşiktaş için en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'tan kritik açıklama: Teknik direktör kim olacak?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, gündeme dair Fenerbahçe Göksel Çelik'le oynanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin final serisi rövanşı öncesi Süleyman Seba Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor maçına odaklandıklarını belirten Arat, "Ligde ve kupada çok önemli 3 maçımız var. Hepsi aynı değerde. Bugünü iyi atlatıp perşembe günü finale moralimiz yüksek bir şekilde gitmek istiyoruz. Trabzonspor'la oynayacağımız finalin şenlik havasında geçeceğini düşünüyorum. Bizim biletlerimiz 4 dakikada bitti. Takımımız ve seyircimiz maça hazır. Kazanmak istiyoruz. Umarım bir sakatlık olmaz. Bu 3 maç bizim için çok kritik. Bu 3 maçtan sonra başka şeyler için konuşabiliriz" diye konuştu.

"BU GİZLİ BİR ŞEY DEĞİL"

Arat, teknik direktör arayışlarıyla ilgili ise, şu ifadelere yer verdi:

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'tan kritik açıklama: Teknik direktör kim olacak? - Resim : 1

"Herkesle devamlı görüşüyoruz. 3 maçtan sonra bunu paylaşacağız. Bu gizli bir şey değil. Beşiktaş için en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Şu an hedefimiz ligdeki maçlar ve kupa finali. İlk bu hedefimizi başaralım sonra kararlarımız daha sağlıklı olabilir. Avrupa kupalarına katılan bir Beşiktaş'ın gücü daha farklı konumda olur. Her türlü alternatifi de değerlendireceğiz. Teknik direktör kararını Beşiktaş yönetimi verecek. Kupa maçından sonra 1 maçımız daha var. Ligi bitirmeden bir karar vermeyeceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Beşiktaş
Türkiye’de en çok iflas eden 5 il belli oldu. Peş peşe iflas haberleri geliyor Türkiye’de en çok iflas eden 5 il belli oldu. Peş peşe iflas haberleri geliyor
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 400. randevu: Kim üstün? Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 400. randevu
Güldür Güldür Show'da yeni dönem. Ecem Erkek'in hayranlarını sevindirecek anlaşma Güldür Güldür Show'da yeni dönem. Ecem Erkek'in hayranlarını sevindirecek anlaşma
Meteoroloji açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hava nasıl olacak? Derbide hava nasıl olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası açıkladı, rakamlar değişti: Dolar kuru, 13 gün sonra bu rakamı görecek! Dolar kuru, 13 gün sonra bu rakamı görecek!
Güncel faiz oranlarıyla 100 bin liranın aylık getirisi belli oldu 100 bin liranın aylık getirisi belli oldu
Çöl tozu çok fena geliyor: En çok etkilenecek yerler belli oldu... Tam 1 hafta sürecek Çöl tozu çok fena geliyor: En çok etkilenecek yerler belli oldu
Memleket Partisi kapıya kilit vurdu: Muharrem İnce'den açıklama Memleket Partisi kapıya kilit vurdu
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru neden sabitlendi? Dolar kuru neden sabitlendi?