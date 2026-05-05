Beşiktaş-Konyaspor Maçının VAR Koltuğunda Cihan Aydın Oturacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmada VAR hakemi olarak Cihan Aydın görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.30’da oynanacak müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Söz konusu karşılaşmanın VAR koltuğunda Cihan Aydın oturacak. Aydın’a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ve Özer Özden eşlik edecek.

