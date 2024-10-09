Beşiktaş Konyaspor Maçına Odaklandı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. Haftasında evinde Konyaspor ile 20 Ekim’de oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Konyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 9.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: