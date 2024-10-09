Beşiktaş Konyaspor Maçına Odaklandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. Haftasında evinde Konyaspor ile 20 Ekim’de oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Beşiktaş Konyaspor Maçına Odaklandı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 9.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA

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