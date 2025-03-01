Beşiktaş - Kayserispor İlk 11'ler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Bellona Kayserispor'u ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş - Kayserispor İlk 11'ler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den ekranlara gelecek.

Mücadele Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Erkan Akbulut yapacak.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Mane, Bourabia, Cardoso, Nazon

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Kaynak: Haber Merkezi

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