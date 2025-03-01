Beşiktaş - Kayserispor İlk 11'ler Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Bellona Kayserispor'u ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak maçın ilk 11'leri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den ekranlara gelecek.
Mücadele Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Erkan Akbulut yapacak.
İŞTE 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Mane, Bourabia, Cardoso, Nazon
Kaynak: Haber Merkezi