Beşiktaş, Kayseri'de 3 Puanı Kazandı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, mücadeleyi 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trenyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetti. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında Beşiktaş 56.dakikada Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçti. İmmobile 78. dakikada (P) ve 90+1'de attığı gollerle maçın skorunu tayin etti.

Kaynak: ANKA