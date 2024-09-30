Beşiktaş, Kayseri'de 3 Puanı Kazandı

Beşiktaş, Kayseri deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı

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Beşiktaş, Kayseri'de 3 Puanı Kazandı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, mücadeleyi 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trenyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetti. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında Beşiktaş 56.dakikada Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçti. İmmobile 78. dakikada (P) ve 90+1'de attığı gollerle maçın skorunu tayin etti.

Kaynak: ANKA

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