Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı

Beşiktaş, Monaco'dan Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

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Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi konusunda AS Monaco ile anlaşmaya varıldığı ve oyuncuyla 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Beşiktaş açıklamasında, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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