Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı
Beşiktaş, Monaco'dan Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi konusunda AS Monaco ile anlaşmaya varıldığı ve oyuncuyla 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Beşiktaş açıklamasında, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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