Beşiktaş Kader Maçında... İlk Düdük Geldi
Beliktaş'ın Avrupa'daki kader maçında ilk düdük geldi. Temsilcimiz UEFA Konferans Ligi grup aşamasına kalmak için mücadele ediyor.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında bu akşam Lausanne'yi konuk ediyor.
Lausanne - Beşiktaş maçında Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalıyor. Kehlet’in yardımcılıları Lars Hummelgaard ve Martin Markus yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Mikkel Redder...
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Milyonların merakla takip ettiği karşılaşmada ilk düdük geldi.
İLK 11'LER
İşte takımların sahaya çıkacağı ilk 11’ler:
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Udokhai, Emirhan, Orkun, Ndidi, Taylan, Rafa, Joao Mario, Abraham
Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Diakite, Butler-Oyedeji
