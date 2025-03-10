Beşiktaş ile Gaziantep FK Karşı Karşıya: Üçüncü Gol Geldi

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında kendi evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. İşte maça dair detaylar...

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Beşiktaş ile Gaziantep FK Karşı Karşıya: Üçüncü Gol Geldi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Mücadele saat 20.30'da başladı. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert; Tayyip Talha, Emirhan, Felix Uduokhai, Masuaku; Gedson, Chamberlain; Rashica, Rafa, Mario; Immobile.

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Ogün, Ndiaye, Maxim, Okereke, Boateng, Kozlowski

CANLI | BEŞİKTAŞ 1-2 GAZİANTEP FK

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 6 dakika ilave edildi.

87' GOL | Furkan Soyalp, Gaziantep FK'yi öne geçiren golü kaydetti.

77' KIRMIZI KART | Gaziantep FK'de Viana ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

61' GOL | Arda Kızıldağ, Gaziantep FK'ye beraberliği getirdi.

31' GOL | Immobile'nin penaltıdan attığı gol ile Beşiktaş öne geçti.

30' SARI KART | Viana, pozisyonun ardından sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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