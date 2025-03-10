Beşiktaş ile Gaziantep FK Karşı Karşıya: Üçüncü Gol Geldi
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında kendi evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. İşte maça dair detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Mücadele saat 20.30'da başladı. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert; Tayyip Talha, Emirhan, Felix Uduokhai, Masuaku; Gedson, Chamberlain; Rashica, Rafa, Mario; Immobile.
Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Ogün, Ndiaye, Maxim, Okereke, Boateng, Kozlowski
CANLI | BEŞİKTAŞ 1-2 GAZİANTEP FK
90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 6 dakika ilave edildi.
87' GOL | Furkan Soyalp, Gaziantep FK'yi öne geçiren golü kaydetti.
77' KIRMIZI KART | Gaziantep FK'de Viana ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
61' GOL | Arda Kızıldağ, Gaziantep FK'ye beraberliği getirdi.
31' GOL | Immobile'nin penaltıdan attığı gol ile Beşiktaş öne geçti.
30' SARI KART | Viana, pozisyonun ardından sarı kart gördü.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
Kaynak: Haber Merkezi