Beşiktaş ile Gaziantep FK Karşı Karşıya Geliyor: İlk 11'ler Belli Oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında kendi evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Saat 20:30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte maça dair detaylar...

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Beşiktaş ile Gaziantep FK Karşı Karşıya Geliyor: İlk 11'ler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk edecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert; Tayyip Talha, Emirhan, Felix Uduokhai, Masuaku; Gedson, Chamberlain; Rashica, Rafa, Mario; Immobile.

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Ogün, Ndiaye, Maxim, Okereke, Boateng, Kozlowski

Kaynak: Haber Merkezi

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Beşiktaş Süper Lig
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