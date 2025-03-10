Beşiktaş ile Gaziantep FK Karşı Karşıya Geliyor: İlk 11'ler Belli Oldu
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında kendi evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Saat 20:30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte maça dair detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk edecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetecek.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert; Tayyip Talha, Emirhan, Felix Uduokhai, Masuaku; Gedson, Chamberlain; Rashica, Rafa, Mario; Immobile.
Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Ogün, Ndiaye, Maxim, Okereke, Boateng, Kozlowski
Kaynak: Haber Merkezi
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