Beşiktaş - Hatayspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Beşiktaş, Süper Lig’in 33’üncü haftasında Hatayspor’u ağırlayacak. Kritik maçın ilk 11’leri belli oldu. İşte detaylar...

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Beşiktaş - Hatayspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’in 33’üncü haftasında Beşiktaş, kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan Terzi, Hadžiahmetović, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Immobile.

Hatayspor: Bekaj, Çörekçi, Kilama, Calvo, Cengiz Demir, Matondo, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Boutobba, Joelson Fernandes, Strandberg.

Kaynak: Haber Merkezi

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