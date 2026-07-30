Beşiktaş Hata Yapmadı: Avrupa'da Tur Atladı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura geçebilmek için bu akşam sahaya çıktı.

BEŞİKTAŞ 3. TURDA

Beşiktaş, Danimarka deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle birlikte adını 3. tura yazdırdı. Kartal'ın 3. turdaki rakibi Çekya'dan Hradec Kralove oldu.

FARK 2'YE ÇIKTI

Beşiktaş 76. dakikada Orkun Kökçü'nün penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

BEŞİKTAŞ TURU ARALADI

70. dakikada Milot Rashica'nın golüyle Beşiktaş' 1-0 öne geçerken, turun kapısını da 10 kişilik rakibi karşısında sonuna kadar araladı.

MAÇTA KIRMIZI KART ÇIKTI

Martin Erlic, ikinci yarının 53. dakikasında kırmızı kart görerek Midtjylland'ı sahada 10 kişi bıraktı.

İLK YARIDA GOL SESİ YOK

Beraberlikte de Beşiktaş'ın tur atlayacağı müsabakanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı. Maçta devre arasına 0-0'lık skorla gidildi.

KRİTİK MÜCADELEDE İLK DÜDÜK ÇALDI

Beşiktaş'ın 1-0'lık avantajla sahaya çıktığı maç çalan ilk düdükle birlikte başladı.

MAÇ SAAT 20.00'DE BAŞLAYACAK

MCH Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak müsabaka, S Sport'tan canlı yayımlanacak. Karşılaşmada İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak. Brooks'un yardımcılıklarını Neil Davies ve Nick Greenhalgh üstlenecek. Siyah-beyazlı takımda tek hedef, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında da iyi bir sonuç alarak adını 3. eleme turuna yazdırmak.

İŞTE İLK 11'LER

Midtjylland 11: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo, Billing, Pedro Bravo, Andreasen, Osario, Franculino, Guesung Cho.

Beşiktaş 11: Nübel, Rıdvan, Emirhan, Djalo, Murillo, Orkun, Salih, İlhan, Olaitan, Cerny, Oh

Kaynak: Haber Merkezi