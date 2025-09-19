Beşiktaş Göztepe Karşısında! İşte İlk 11'ler
Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...
Süper Lig’in 6. Hafta açılış maçında Beşiktaş Göztepe’ye konuk oluyor.
Siyah-beyazlı ekibin ilk 11’i belli oldu. İşte maça çıkacak kadrolar:
BEŞİKTAŞ: Beşiktaş: Mert, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Necip, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham.
GÖZTEPE: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Juan, Janderson.
