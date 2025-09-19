Beşiktaş Göztepe Karşısında! İşte İlk 11'ler

Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Beşiktaş Göztepe Karşısında! İşte İlk 11'ler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 6. Hafta açılış maçında Beşiktaş Göztepe’ye konuk oluyor.

Siyah-beyazlı ekibin ilk 11’i belli oldu. İşte maça çıkacak kadrolar:

BEŞİKTAŞ: Beşiktaş: Mert, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Necip, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham.

GÖZTEPE: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Juan, Janderson.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş Göztepe
Son Güncelleme:
Galatasaray'da Yıldızlar Peş Peşe İmzayı Attı! Hayırlı Uğurlu Olsun Yıldızlar Peş Peşe İmzayı Attı
Galatasaray, Almanya’da Darma Duman Oldu! İşte UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Son Durum: Türkiye, UEFA Ülkeler Sıralamasında Kaçıncı Sırada UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Son Durum
Son dakika: Aziz Yıldırım’dan Kongre Kararı! Üyelere Veto Çağrısı Aziz Yıldırım’dan Kongre Kararı!
Herkes Bunu Gözünden Kaçırmış! Uğurcan Çakır'ın Kontratındaki Özel Madde Devrede: Sahaya Adım Atmaz Çuvalla Para Aldılar Sahaya Adım Atmaz Çuvalla Para Aldılar
ÇOK OKUNANLAR
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Gürsel Tekin O Soruya Ateş Püskürdü! 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım' 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım'
Türkiye’nin Mücevher Deviydi: 33 Yıllık Sektör Devi İflas Bayrağını Çekiyor! Mahkeme 3 Ay Süre Tanıdı 33 Yıllık Mücevher Devi İflas Bayrağını Çekiyor