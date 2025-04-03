Beşiktaş, Göztepe ile Karşı Karşıya

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

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Beşiktaş, Göztepe ile Karşı Karşıya

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Hollandalı Pol van Boekel oturuyor. Bu eşleşmenin galibi yarı finalde ise Trabzonspor’un rakibi olacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Emirhan, Tayyip Talha, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Muçi, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva.

Göztepe: Arda, Heliton, Bokele, Koray, Nielsen, Dennis, Doğan, İsmail, Tijanic, Juan, Romulo.

CANLI | BEŞİKTAŞ 0-0 GÖZTEPE

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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