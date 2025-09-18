Beşiktaş, Göztepe Hazırlıklarını Noktaladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla noktayı koydu.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

