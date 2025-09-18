Beşiktaş, Göztepe Hazırlıklarını Noktaladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacak. Siyah-beyazlılar, maçın hazırlıklarıı, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Göztepe Hazırlıklarını Noktaladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla noktayı koydu.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Beşiktaş, Göztepe Hazırlıklarını Noktaladı - Resim : 1

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Flaş Gelişme! Fenerbahçe Kongresini Kazanacak İsmi Şimdiden Açıkladı: ‘Hayırlı Uğurlu Olsun..’Flaş Gelişme! Fenerbahçe Kongresini Kazanacak İsmi Şimdiden Açıkladı: ‘Hayırlı Uğurlu Olsun..’Spor
TFF'den Ali Koç'a Sert Yanıt! 'Hesap Verme Makamı Değiliz'TFF'den Ali Koç'a Sert Yanıt! 'Hesap Verme Makamı Değiliz'Spor

Kaynak: İHA

Etiketler
Beşiktaş Göztepe
Mourinho’nun Aldığı Tazminat Paralarını Nereye Harcadığı Belli Oldu! Arabasını Gören Fenerbahçeliler Beddua Etti Videoyu İzleyen Fenerliler Beddua Ediyor
Flaş Gelişme! Fenerbahçe Kongresini Kazanacak İsmi Şimdiden Açıkladı: ‘Hayırlı Uğurlu Olsun..’ Fenerbahçe Kongresini Kazanacak İsmi Açıkladı
Ali Koç’un Dünyası Başına Yıkılacak! Fenerbahçe'de Seçime 3 Gün Kala Aziz Yıldırım Sürprizi Seçime 3 Gün Kala Aziz Yıldırım Sürprizi
Kara Bulutlar Galatasaray’ın Yakasını Bırakmıyor! Victor Osimhen’den Bir Kötü Haber Daha: Tam Gelecek Derken Kahreden Haber Geldi Tam Gelecek Derken Kahreden Haber Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Daha Fazla Dayanamadı ve Sessizliğini Bozdu! Ali Koç’u Kerem’le Vurdu: Neden Bunu Hiç Açıklamadı… Mourinho'dan Ali Koç İçin Flaş Sözler
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
Ankara Seçim Kurulu Kararını Verdi: CHP Kurultayı Yapılacak CHP Kurultayı Yapılacak
Herkes Onun Ne Diyeceğini Bekliyor... Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi? Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi?