Beşiktaş Gaziantep'i Ağırlıyor: İlk 11'i Belli Oldu
Beşiktaş, bugün sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Maç öncesinde siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, topladığı 24 puanla 6. sırada haftaya başladı.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 14 müsabakanın 6'sından galip ayrılan Gaziantep FK, 4'er beraberlik ve yenilgiyle rakibinin bir basamak altında 7. sırada haftaya giriş yaptı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Beşiktaş XI: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Cerny, Jota, Toure
