Beşiktaş, Gaziantep Karşısında Evinde Puan Kaybetti!

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep Futbol Kulübü ile evinde karşılaştı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Taraftar futbolcuları ıslıklarken, bir de sakatlık yaşandı.

Süper Lig'de Beşiktaş evindeki galibiyet hasretini bitirmek için bu hafta sahaya çıktı. 29 Eylül'deki Kocaelispor maçından beri Dolmabahçe'de çıktığı 3 maçta kazanamayan siyah beyazlılar, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti. Beşiktaş'ta sakatlanan Cengiz Ünder oyundan çıkmak zorunda kaldı. İkinci yarıda ise sakatlık yaşayan Jota Silva sahaya çıkmadı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorla Beşiktaş ile zirvedeki Galatasaray'ın arasındaki puanı farkı 11'e çıktı.

İLK 11'LER

Beşiktaş:

Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, El Bilal Toure.

Gaziantep FK:

Zafer, Tayyip Talha, Abena, Arda, Ogün, Perez, Kevin, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo.

