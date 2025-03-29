Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin VAR Hakemi Belli Oldu

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Pskit oldu.

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Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin VAR Hakemi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, bu akşam saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda mücadele edecek. Hakem Yasin Kol'un yöneteceği müsabakanın yardımcı hakemleri, Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek olacak. Derbinin 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Pskit oturacak.

Pskit'e AVAR olarak Onur Özütoprak eşlik edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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