Beşiktaş Gain'de Ante Zizic Sezonu Kapattı

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nda Hırvat pivot Ante Zizic yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapattı. Zizic, yarın ameliyat olacak.

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Beşiktaş Gain'de Ante Zizic Sezonu Kapattı
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Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın pivot oyuncusu Ante Zizic'ten kötü haber geldi. Basketbol Süper Lig'inde yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji karşısında seride 2-1 geriye düşen Beşiktaş'ta Zizic sezonu kapattı.

ZİZİC AMELİYAT MASASINA YATACAK

Zizic'in sakatlığı nedeniyle ameliyat olmasına karar verildiği duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Beşiktaş GAİN takımımızın 4 Haziran Perşembe günü Bahçeşehir Koleji'yle oynadığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçının 4. periyodunda sakatlanarak karşılaşmayı yarıda bırakan Ante Zizic'in, yapılan kontroller sonrasında sol omuz bölgesinde AC eklem yaralanması tespit edilmiş olup değerlendirmeler neticesinde oyuncumuzun cerrahi müdahale ile tedavisine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Tedavisine başlanan Zizic'in operasyonunun, yarın gerçekleştirileceği de belirtildi.

Kaynak: AA

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