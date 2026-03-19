Beşiktaş - Kasımpaşa Maçında İkinci Gol Sesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağarlıyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalıyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturuyor.

FARK İKİYE ÇIKTI

İlk yarının sonlarında Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. 45+2'de Orkun Kökçü takımını 2-0 öne geçirirken ilk yarının da skorunu belirledi.

İLK GOL GELDİ

Beşiktaş, 11. dakikada Hyeon-gyu Oh ile 1-0 öne geçti.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF 3 PUAN

Ligde oynadığı 26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 49 puanla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlılar, rakibini yenerek milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisine 3 puanla gitmeyi hedefliyor.

KASIMPAŞA DÜŞME KORKUSU YAŞAMAK İSTEMİYOR

Kasımpaşa ise Süper Lig'de çıktığı 26 karşılaşmada 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Son olarak geçen hafta Eyüpspor'u tek golle geçen lacivert-beyazlılar, ligde elde ettiği 24 puan ve averajla 14. basamakta kendine yer buldu.

Konuk ekip, Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmanın hesabını yapıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Baldursson, Cafu, Allevinah, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak.

İLBER ORTAYLI UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde vefat eden tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, Tüpraş Stadı'nda unutulmadı.

Beşiktaşlı kimliğiyle de bilinen Ortaylı için karşılaşmadan önce stadyumda anons yapıldı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ortaylı ailesi, Kasımpaşa mücadelesini başkan Serdal Adalı ile beraber izledi.

İlber Ortaylı'nın torunu da seremoniye siyah-beyazlı takımla çıktı.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, güney tribününde Ortaylı ile ilgili "Bir de Çarşı'yı seviyorum. Onlar farklı." pankartını açtı.

Kaynak: AA