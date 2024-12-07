Beşiktaş Evinde 3-0 Yenildi

Sultanlar Ligi'nin 12'inci haftasında VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Beşiktaş Evinde 3-0 Yenildi

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 12’nci haftasında VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş’ı set vermeden geçti.

Beşiktaş, sahasında VakıfBank’a 3-0’lık skorla mağlup oldu.

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Onur Coşkun, Mehmet Gül

Beşiktaş: Saliha Şahin, Maglio, Dilara Özdemir, Rozanski, Begüm Kaçmaz, Brakocevic (Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Sude Gümüş, Beliz Başkır)

VakıfBank: Xinyue, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Aça Aykaç, Aylin Acar, Frantti)

Setler: 12-25, 13-25, 24-26

Süre: 74 dakika (20, 24, 30)

Kaynak: AA

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