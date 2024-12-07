Beşiktaş Evinde 3-0 Yenildi
Sultanlar Ligi'nin 12'inci haftasında VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi’nin 12’nci haftasında VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş’ı set vermeden geçti.
Beşiktaş, sahasında VakıfBank’a 3-0’lık skorla mağlup oldu.
Salon: BJK Fibabanka
Hakemler: Onur Coşkun, Mehmet Gül
Beşiktaş: Saliha Şahin, Maglio, Dilara Özdemir, Rozanski, Begüm Kaçmaz, Brakocevic (Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Sude Gümüş, Beliz Başkır)
VakıfBank: Xinyue, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Aça Aykaç, Aylin Acar, Frantti)
Setler: 12-25, 13-25, 24-26
Süre: 74 dakika (20, 24, 30)
Kaynak: AA