Beşiktaş Duyurdu, Rashica'dan Kötü Haber
Beşiktaş, Milot Rashica’nın uyluk kemiğinin alt bölümünde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta maç öncesinde sakatlık yaşayan Milot Rashica'nın durumu belli oldu.
Beşiktaş yaptığı açıklamada Kosovalı futbolcunun uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildiği duyurdu. Bu sezon 33 maça çıkan Milot Rashica, 2 gol atarken, 6 asist yaptı
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: