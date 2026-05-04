Beşiktaş Duyurdu, Rashica'dan Kötü Haber

Beşiktaş, Milot Rashica’nın uyluk kemiğinin alt bölümünde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta maç öncesinde sakatlık yaşayan Milot Rashica'nın durumu belli oldu.

Beşiktaş yaptığı açıklamada Kosovalı futbolcunun uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildiği duyurdu. Bu sezon 33 maça çıkan Milot Rashica, 2 gol atarken, 6 asist yaptı

