Beşiktaş, Dolmabahçe'de Gol Olup Yağdı

Beşiktaş, Süper Lig’de Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti. Orkun Kökçü’nün etkili performansı ve Oh’un golleri galibiyette belirleyici oldu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. hafta açılış maçında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, hücumdaki etkili performansıyla 3 puana uzandı.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 5. dakikada Orkun Kökçü’nün golüyle öne geçti. Bu golden sadece 4 dakika sonra Jota Silva farkı ikiye çıkararak takımına rahat bir nefes aldırdı. Antalyaspor, 21. dakikada van de Streek ile farkı bire indirse de Beşiktaş 33. dakikada Oh’un golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı ve ilk yarı 3-1 tamamlandı.

OH, SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıya konuk ekip daha istekli başladı. 47. dakikada Ballet’in golüyle fark yeniden bire indi. Ancak Beşiktaş, oyunun kontrolünü kaybetmedi. 59. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Oh, skoru 4-2’ye getirerek maçın sonucunu belirledi. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 55’e yükseltirken, Antalyaspor 28 puanda kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş Antalyaspor
Son Güncelleme:
