Beşiktaş Di Maria için kesenin ağzını açtı!
Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın peşinde olduğu iddia edilen Beşiktaş'ın transfer için gözden çıkardığı miktar ortaya çıktı.
Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katmasının ardından çalışmalarını sürdürüyor.
Son olarak Portekiz’de yayın yapan A Bola gazetesinde yer alan habere göre, siyah-beyazlı ekibin Arjantinli yıldız Di Maria’yı transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi.
Beşiktaş’ın Di Maria için 5 milyon Euro yıllık ücret ve 2.5 milyon Euro imza parasını gözden çıkardığı iddia edildi.
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