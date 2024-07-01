Beşiktaş Di Maria için kesenin ağzını açtı!

Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın peşinde olduğu iddia edilen Beşiktaş'ın transfer için gözden çıkardığı miktar ortaya çıktı.

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Beşiktaş Di Maria için kesenin ağzını açtı!

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katmasının ardından çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Portekiz’de yayın yapan A Bola gazetesinde yer alan habere göre, siyah-beyazlı ekibin Arjantinli yıldız Di Maria’yı transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi.

Beşiktaş’ın Di Maria için 5 milyon Euro yıllık ücret ve 2.5 milyon Euro imza parasını gözden çıkardığı iddia edildi.

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