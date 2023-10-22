Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı: Galatasaray Icardi'nin son durumunu açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'ı ağırladı.

Derbide gülen taraf 2-1'lik skorlar Sarı kırmızılılar oldu.

Dünkü maçta Galatasaray'ın gollerini kaydeden Mauro Icardi, maçta sakatlık yaşamıştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda hasar ve kanama tespit edildiği belirtildi. Ayrıca Icardi'nin tedavisine başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.