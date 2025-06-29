Beşiktaş David Jurasek'i Resmen Açıkladı

Beşiktaş, Benfica’dan sol bek David Jurasek’i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Geçen sezonu Hoffenheim’da geçiren 23 yaşındaki Çek oyuncu, siyah-beyazlı formayla savunmaya güç katacak.

Beşiktaş David Jurasek'i Resmen Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'dan sol bek David Jurasek’i satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında profesyonel futbolcu David Jurasek’in satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Benfica kulübüyle anlaşmaya varmıştır. David Jurasek’e Beşiktaşımıza hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.

Beşiktaş David Jurasek'i Resmen Açıkladı - Resim : 1

Geçen sezon Alman ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Çek futbolcu, 22 maçta görev yaptı.

Etiketler
Beşiktaş
Wimbledon Heyecanı Yarın Başlıyor Wimbledon Heyecanı Yarın Başlıyor
Bu 3 Burç İçin Şans Kapıda! Astrologlar Net Tarihi Verdi Bu 3 Burç İçin Şans Kapıda! Astrologlar Net Tarihi Verdi
Ağzınızda Bu Tadı Alıyorsanız Aman Dikkat! Vücudunuz Alarm Veriyor Ağzınızda Bu Tadı Alıyorsanız Aman Dikkat! Vücudunuz Alarm Veriyor
İletişim Başkanı Altun'dan Spor Spikeri Sabri Ugan İçin Taziye Mesajı İletişim Başkanı Altun'dan Sabri Ugan İçin Taziye Mesajı
Türk Sporunun Acı Günü: Efsane Spiker Sabri Ugan Hayatını Kaybetti Efsane Spiker Sabri Ugan Hayatını Kaybetti
Moto2'de Deniz Öncü Yarışı Tamamlayamadı Moto2'de Deniz Öncü Yarışı Tamamlayamadı
ÇOK OKUNANLAR
Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat
Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek
Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı
250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor 250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor
Öğrenci ve Öğretmenlerin İlk Tercihiydi: Kırtasiye Devi Darboğaza Girdi! KAP'a Bildirildi Öğrenci ve Öğretmenlerin İlk Tercihiydi: Kırtasiye Devi Darboğaza Girdi! KAP'a Bildirildi