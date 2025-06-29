Beşiktaş David Jurasek'i Resmen Açıkladı
Beşiktaş, Benfica’dan sol bek David Jurasek’i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Geçen sezonu Hoffenheim’da geçiren 23 yaşındaki Çek oyuncu, siyah-beyazlı formayla savunmaya güç katacak.
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Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'dan sol bek David Jurasek’i satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında profesyonel futbolcu David Jurasek’in satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Benfica kulübüyle anlaşmaya varmıştır. David Jurasek’e Beşiktaşımıza hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.
Geçen sezon Alman ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Çek futbolcu, 22 maçta görev yaptı.