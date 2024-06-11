Beşiktaş Brezilyalı yıldızla anlaştı!

Kulüpler yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, Süper Lig devlerinden Beşiktaş için flaş bir iddia geldi.

Siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile anlaştığı iddia edildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Beşiktaş’ın 33 yaşındaki stoperle anlaştığı iddia edildi.

Geçen sezon ocak ayında Atletico Madrid'e giden Gabriel Paulista ligin ikinci yarısında yalnızca 5 maçta oynadı.

Transferin gerçekleşmesi durumunda sözleşmesi sona eren Gabriel Paulista için Beşiktaş bonservis ödemeyecek.