Beşiktaş, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sonlandırdı.

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Beşiktaş, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İlk 15 dakikası basına açık yapılan idman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.

Siyah-beyazlılarda, sakatlıkları devam eden Emrecan Terzi, Necip Uysal, Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri de idmanı takip etti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın saat 19.00'da Bodrum FK'yı konuk edecek.

Kaynak: İHA

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