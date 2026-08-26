Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Riva Çıkarması! Beşiktaş'ın Gündemi Hakem Kararları

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Alanyaspor karşılaşmasında yaşanan tartışmalı hakem kararlarını görüşmek üzere TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Riva'da bir araya gelecek. Görüşmenin ardından Adalı'nın TFF tesisleri önünde açıklama yapması bekleniyor.

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Riva Çıkarması! Beşiktaş'ın Gündemi Hakem Kararları
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Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Alanyaspor karşılaşmasındaki tartışmalı pozisyonlar ve hakem kararları Beşiktaş cephesinde tepkiye neden oldu. Karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe'nin özellikle Leandro Trossard'ın pozisyonundaki kararı tartışma konusu olurken, Beşiktaş'ta gözler Riva'da gerçekleştirilecek görüşmeye çevrildi.

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Alanyaspor maçında yaşanan pozisyonlar ve hakem kararları hakkında görüşecek. Adalı'nın görüşmenin ardından TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden çıkışında açıklama yapması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada da Serdal Adalı'nın görüşme için TFF'nin Riva'daki merkezine gittiği ve toplantı sonrasında açıklamalarda bulunacağı belirtildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Riva Çıkarması! Beşiktaş'ın Gündemi Hakem Kararları - Resim : 1

BEŞİKTAŞ'TAN HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın devre arasında ve maç sonunda kulübün sosyal medya hesaplarından hakem kararlarına yönelik eleştiriler paylaşıldı. Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun daha önce yaptığı açıklamalara gönderme yapılarak, kendisine çeşitli sorular yöneltildi. Kulüp, Hacıosmanoğlu'nun daha önce dile getirdiği “Bunlarla döner dönmez hesaplaşacağım” ve “Gerekeni yapacağım” sözlerini hatırlatarak, ne zaman ve ne şekilde adım atılacağını sordu.

Kaynak: Haber Merkezi

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