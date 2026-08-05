Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Salah Gerçeğini İlk Kez Açıkladı 'Bİz İstemedik'

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kulübün Nevzat Demir Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Adalı, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından gündeme gelen "transfer çalımı" iddialarına açıklık getirdi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, transfer sürecinde Trabzonspor ile herhangi bir rekabet yaşanmadığını belirterek çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

'BU TRANSFERİ BİZ İSTEMEDİK'

Salah'ın Trabzonspor'a imza atmasının ardından konuşan Serdal Adalı, kamuoyunda oluşan algıya tepki gösterdi. Basında yer alan haberleri üzüntüyle takip ettiğini ifade eden Adalı, şu değerlendirmede bulundu:

"Camiam ve taraftarımız şunu iyi bilsin; bu transferi biz istemedik. Salah'ı alamadık ya da transfer çalımı yedik gibi bir durum söz konusu değil. Önder Hoca da bunu kibarca anlattı, ancak yanlış anlaşıldı. O gün 'Masadan kalktık, bu işte yokuz' da diyebilirdik. Masadaymışız da birileri gelip elimizden almış gibi bir hava oluşturuluyor."

'ARAMIZ GAYET İYİ'

Trabzonspor ile ilişkilerinin iyi olduğunu vurgulayan Adalı, iki kulüp arasında transfer kaynaklı bir kriz yaşanmadığını dile getirdi. Adalı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Benim başkanlığım döneminde kimse elimizden futbolcu alamadı. Ayrıca Trabzonspor ile aramız gayet iyi. Böyle bir durumun yaşanması mümkün değil"

YENI TRANSFERLER İÇİN MESAJ VERDİ

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın transfer çalışmalarının planlanan şekilde sürdüğünü de belirtti. Önümüzdeki günlerde kadroya yeni isimlerin katılacağını söyleyen Adalı, sezon öncesi oluşan transfer gündeminin kısa süreli olduğunu ifade ederek, "Her şey sahada belli olur. Transferin heyecanı birkaç gün sürer. İyi bir takım kurduk, yeni sezonda neler olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

Kaynak: AA