Beşiktaş-Başakşehir Maçında İkinci Yarı Başladı
Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig’in beşinci haftasında Beşiktaş Başakşehir’i konuk ediyor. Karşılaşmada ilk düdük gedi.
Müsabaka Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu. İşte takımları ilk 11’leri…
Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Orkun, Salih, Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Abraham.
Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnić, Shomurodov
MAÇ BAŞLADI
1' Karşılaşmada ilk düdük geldi.
21’ Gelişen Beşiktaş atağında Rafa Silva'nın pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Cerny, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti top kaleci Muhammed'den sekti ve Abraham'ın önünde kaldı. Abraham'ın yakın mesafeden şutu auta gitti.
35' Konuk ekip Başakşehir'de sol kanatta topla buluşan Crespo, zarif bir çalımla Salih'ten sıyrılarak şutunu çekti, top uzak direğin dibinden auta gitti.
45' Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
48. dakikada Beşiktaş'ta El Bilal Toure rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girmeden şutunu çekti, top kaleci Muhammed'de kaldı.
AYRINTILAR GELECEK...
Kaynak: Haber Merkezi