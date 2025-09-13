Beşiktaş-Başakşehir Maçında 11'ler Belli Oldu
Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig’in beşinci haftasında Beşiktaş Başakşehir’i konuk editor.
Müsabaka Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu. İşte takımları ilk 11’leri…
Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Orkun, Salih, Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Abraham.
Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnić, Shomurodov
