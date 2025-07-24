Beşiktaş Avrupa Ligi’ne Mağlubiyetle Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ukrayna ekibi 4-2 kazandı.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alisson Santana, 28. dakikada Eguinaldo ve 67 ile 90+5. dakikalarda dakikada Kevin kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini ise 40. dakikada penaltıdan Tammy Abraham ve 87. dakikada Joao Mario attı.

Mücadelenin rövanşı, 31 Temmuz'da oynanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Gedson Fernandes, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Abraham.

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Eguinaldo, Ocheretko, Kevin, Sudakov, Marlon, Alisson, Pedro, Matviyenko, Bondar, Konoplia.

Kaynak: Haber Merkezi