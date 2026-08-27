Beşiktaş Avrupa Ligi Aşkına Sahaya çıkıyor: İlk 11'i Belli Oldu

Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, Litvanya takımı Kauno Zalgiris'e konuk oluyor. Kritik mücadelede Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

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Beşiktaş Avrupa Ligi Aşkına Sahaya çıkıyor: İlk 11'i Belli Oldu
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile Beşiktaş arasındaki rövanş maçı saat 20.00'de başlayacak ve kritik mücadele tv100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE MAÇIN HAKEMLERİ VE İLK 11'LERİ

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Guadalupe Porras Ayuso, Guillermo Santiago Sacristan (İspanya)

Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Edokpolor, Karashima, Ourega, Fiolic, Kalik, Ribeiro, Debeljuh

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Vlahovic

Kaynak: AA

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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi
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