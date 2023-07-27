Beşiktaş, Avrupa defterini galibiyetle açtı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 3-1 mağlup etti.

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Beşiktaş, Avrupa defterini galibiyetle açtı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı konuk etti. Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Onur Bulut, 42. dakikada Muleka ve 90+4. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Tirana'nın tek golünü 84. dakikada Kaina attı.

RÖVANŞ 3 AĞUSTOS'TA

Bu sonucun ardından Beşiktaş bir üst tura yükselmek adına önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmanın rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

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