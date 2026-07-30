Beşiktaş Avrupa Aşkına Sahada: İlk Düdük Çaldı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak. Avrupa yolculuğundaki kritik mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Kritik mücadelede ilk düdük çaldı.
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura geçebilmek için bu akşam sahaya çıkıyor.
KRİTİK MÜCADELEDE İLK DÜDÜK ÇALDI
Beşiktaş'ın 1-0'lık avantajla sahaya çıktığı maç çalan ilk düdükle birlikte başladı.
MAÇ SAAT 20.00'DE BAŞLAYACAK
MCH Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak müsabaka, S Sport'tan canlı yayımlanacak. Karşılaşmada İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak. Brooks'un yardımcılıklarını Neil Davies ve Nick Greenhalgh üstlenecek. Siyah-beyazlı takımda tek hedef, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında da iyi bir sonuç alarak adını 3. eleme turuna yazdırmak.
İŞTE İLK 11'LER
Midtjylland 11: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo, Billing, Pedro Bravo, Andreasen, Osario, Franculino, Guesung Cho.
Beşiktaş 11: Nübel, Rıdvan, Emirhan, Djalo, Murillo, Orkun, Salih, İlhan, Olaitan, Cerny, Oh
Kaynak: Haber Merkezi
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