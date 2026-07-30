Beşiktaş Avrupa Aşkına Sahada: İlk Düdük Çaldı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura geçebilmek için bu akşam sahaya çıkıyor.

KRİTİK MÜCADELEDE İLK DÜDÜK ÇALDI

Beşiktaş'ın 1-0'lık avantajla sahaya çıktığı maç çalan ilk düdükle birlikte başladı.

MAÇ SAAT 20.00'DE BAŞLAYACAK

MCH Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak müsabaka, S Sport'tan canlı yayımlanacak. Karşılaşmada İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak. Brooks'un yardımcılıklarını Neil Davies ve Nick Greenhalgh üstlenecek. Siyah-beyazlı takımda tek hedef, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında da iyi bir sonuç alarak adını 3. eleme turuna yazdırmak.

İŞTE İLK 11'LER

Midtjylland 11: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo, Billing, Pedro Bravo, Andreasen, Osario, Franculino, Guesung Cho.

Beşiktaş 11: Nübel, Rıdvan, Emirhan, Djalo, Murillo, Orkun, Salih, İlhan, Olaitan, Cerny, Oh

Kaynak: Haber Merkezi