Beşiktaş, Arnavutluk'tan 'tur'la dönüyor

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında Beşiktaş, deplasmanda Arnavutluk ekibi Tirana'ya konuk oldu.

Arena Kombetare'de oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı ve toplamda 5-1'lik skora ulaşarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 57'de yeni transfer Amartey ile 76'da Vincent Aboubakar kaydetti. Beşiktaş'ta ayrıca Masuaku 66. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.

3. TURDA RAKİP BAKÜ

Adını 3. tura yazdıran Beşiktaş, böylelikle Azerbaycan takımı Neftçi Bakü'yle eşleşti. İlk maç 10 Ağustos, ikinci maç ise 17 Ağustos tarihinde oynanacak.