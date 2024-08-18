Beşiktaş-Antalyaspor Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Antalyaspor maçında Onur Özütoprak VAR koltuğunda oturacak. Müsabakanın AVAR'ında ise Süleyman Özay görev yapacak.

Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR hakemleri şöyle:

19.15: Başakşehir - Alanyaspor: Bahattin Şimşek

21.45: Beşiktaş - Antalyaspor: Onur Özütoprak

21.45: Gaziantep FK - Samsunspor: Zorbay Küçük