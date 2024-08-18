Beşiktaş-Antalyaspor Maçının VAR Hakemi Belli Oldu
Süper Lig 2. haftasında bugün oynanacak olan maçların video yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu. Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki maçın VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Antalyaspor maçında Onur Özütoprak VAR koltuğunda oturacak. Müsabakanın AVAR'ında ise Süleyman Özay görev yapacak.
Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR hakemleri şöyle:
19.15: Başakşehir - Alanyaspor: Bahattin Şimşek
21.45: Beşiktaş - Antalyaspor: Onur Özütoprak
21.45: Gaziantep FK - Samsunspor: Zorbay Küçük