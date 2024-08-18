Beşiktaş-Antalyaspor Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Süper Lig 2. haftasında bugün oynanacak olan maçların video yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu. Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki maçın VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev yapacak.

Beşiktaş-Antalyaspor Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Antalyaspor maçında Onur Özütoprak VAR koltuğunda oturacak. Müsabakanın AVAR'ında ise Süleyman Özay görev yapacak.

Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR hakemleri şöyle:

19.15: Başakşehir - Alanyaspor: Bahattin Şimşek

21.45: Beşiktaş - Antalyaspor: Onur Özütoprak

21.45: Gaziantep FK - Samsunspor: Zorbay Küçük

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