Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazır
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig’in 2’nci haftasında yarın sahasında Antalyaspor’u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Antrenman taktik çalışmanın ardından sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın Tüpraş Stadyumu’nda saat 21.45’te Antalyaspor’u konuk edecek.
Kaynak: AA