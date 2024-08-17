Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazır

Süper Lig’in 2’nci haftasında yarın sahasında Antalyaspor’u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazır - Resim : 1

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Antrenman taktik çalışmanın ardından sona erdi.

Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazır - Resim : 2

Siyah-beyazlılar, yarın Tüpraş Stadyumu’nda saat 21.45’te Antalyaspor’u konuk edecek.

Kaynak: AA

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