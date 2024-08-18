Beşiktaş, Antalyaspor Karşısında Gol Oldu Yağdı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

ERKEN GELEN GOL

Maçın 23. saniyesinde Antalyaspor öne geçti. Immobile'nin pasında Gedson Fernandes'e çarpan meşin yuvarlak, Van de Streek'in önünde kaldı. Bu oyuncu pasını sol kanatta bulunan Larsson'a verdi. Larsson'un tek pasında topu kontrol eden Samudio'nun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

13. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Rafa Silva'nın şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen Ciro Immobile, ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak yakın direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

23. dakikada siyah-beyazlı ekipte İtalyan santrfor Immobile bir kez daha sahneye çıktı ve ikinci golünü kaydetti. Kaleci Mert Günok'un uzun pasında Immobile'nin kafayla indirdiği topu Semih Kılıçsoy kontrol etti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Semih, Veysel Sarı'dan sıyrıldıktan sonra altıpasın içinde son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı İtalyan oyuncuya çıkardı. Immobile, yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 2-1.

29. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Rashica'nın şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Beşiktaş üçüncü gole çok yaklaştı. Al-Musrati'nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rafa Silva, ceza sahası dışında kaleci Piric'ten sıyrıldı. Portekizli oyuncunun, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta kale çizgisi yakınında Kelven, müdahale ettiği topun ağlara gitmesine izin vermedi. Pozisyonun devamında Semih Kılıçsoy, altıpasın solundan şutunu çıkardı, meşin yuvarlak Veysel Sarı'dan döndü.

İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

51. dakikada Antalyaspor skorda dengeyi sağladı. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortasında Samudio'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

56. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Rashica'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve süratle ceza sahasına girerek kaleci Piric ile karşı karşıya kalan Rafa Silva, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

KIRMIZI KART

63. dakikada Antalyasporlu futbolcu Güray Vural, yapılan VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 61'inci dakikada yaşanan pozisyonda Güray, Antalyaspor ceza sahasının dışında sol çaprazda Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen, sarı kartı iptal etti ve Güray Vural'a kırmızı kart gösterdi.

88. dakikada Svensson'un pasında topla buluşan Mustafa Erhan Hekimoğlu, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.

90+5. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ndour'un kendi yarı sahasından sağ ayağının dışıyla şık pasında savunmanın arkasına hareketlenerek topla buluşan Muçi, ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-2.

Beşiktaş, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Kaynak: AA