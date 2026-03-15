Beşiktaş, Ankara'da 3 Puanla Dönüyor

Beşiktaş, Ankara deplasmanında eksik kalan Gençlerbirliği karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve puanını 49’a yükseltti.

Son Güncelleme:
Beşiktaş, Ankara'da 3 Puanla Dönüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-0 yenerek kritik bir 3 puan aldı. Maçın ilk yarısında dengeli bir oyun sergilendi, ancak 15. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Koita, VAR uyarısıyla kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaş, ikinci yarıda Olaitan ve Orkun Kökçü’nün golleriyle üstünlüğü ele geçirdi ve maçı bu skorla tamamladı.

Beşiktaş, Ankara'da 3 Puanla Dönüyor - Resim : 1

Bu galibiyetle siyah-beyazlılar puanını 49’a yükseltirken, hücumda ve savunmada önemli eksiklerine rağmen kontrollü oyunlarını sürdürdü.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe'ye Talisca ve Skriniar Müjdesi Fenerbahçe'ye Talisca ve Skriniar Müjdesi
Fenerbahçe'deki Krizin Perde Arkası Ortaya Çıktı Fenerbahçe'deki Krizin Perde Arkası Ortaya Çıktı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşında 16. Gün! İran Füzeleri Tel Aviv'i Vurdu İran Füzeleri Tel Aviv'i Vurdu
Netanyahu Öldürüldü mü? Herkesin Beklediği Açıklama Geldi Netanyahu Öldürüldü mü? Herkesin Beklediği Açıklama Geldi
İran'dan ABD'ye Büyük Suçlama: Türkiye'ye Füzeleri ABD mi Yolladı? 'Şahid-136' İHA'larını Çalıp Saldırı Düzenliyorlar İran'dan ABD'ye Büyük Suçlama: 'Şahid-136' İHA'larını Çalıp Saldırı Düzenliyorlar
İçişleri Bakanlığı'ndan Multimedya Ekranlar İçin Flaş Karar İçişleri Bakanlığı'ndan Multimedya Ekranlar İçin Flaş Karar
ABD Uçak Kazasında Hayatını Kaybeden Askerlerin Kimliklerini Açıkladı, O Örgüt 'Biz Düşürdük' Demişti ABD Uçak Kazasnda Hayatını Kaybeden Askerlerin Kimliklerini Açıkladı