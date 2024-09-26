Beşiktaş, Ajax'a 4-0 Mağlup Oldu

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, Ajax'a 4-0 Mağlup Oldu

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftasında Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da saat 22.00’de başlayan mücadeleyi İngiliz hakem John Brooks yönetti.

Hollanda ekibi Ajax, ilk yarıyı Kian Fitz-Jim'in ayağından 31. dakikada bulduğu golle 1-0 önde kapattı. Ajax, ikinci yarıda 51., 55. ve 73. dakikalarda attığı gollerle farkı 4'e çıkardı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Avrupa Ligi'ne mağlup başladı.

Kaynak: ANKA

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