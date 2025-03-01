Beşiktaş Seriye Bağladı! Üst Üste 4. Maçını Kazandı
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Bellona Kayserispor'u ağırladı. Saat 20.30 başlayan zorlu mücadelede Beşiktaş devre arasına 1-0 önde girerken maçın uzatmalarında attığı ikinci golle galip geldi.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u ağırlıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Mücadele Halil Umut Meler düdük çalarken yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Erkan Akbulut yapıyor.
İŞTE 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Mane, Bourabia, Cardoso, Nazon
MAÇTAN DAKİKALAR | BEŞİKTAŞ 2-0 KAYSERİSPOR
90+7' GOL | Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Semih Kılıçsoy, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
90+5' Sol taraftan ceza sahasına giren Muçi, Kartal Yılmaz'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
66' Immobile’nin pasında topla buluşan Masuaku, ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
60' Sağ taraftan pasla kullanılan kornerde ceza sahası içi sağ çaprazda Arroyo’nun şutu sonrası kale önünde Uduokhai’nin dokunduğu topu son anda kaleci Bilal Bayazit çeldi.
52' Nazon, Miguel Cardoso ile verkaçı sonrası ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.
45' GOL | Immobile’nin pasında topla buluşan Joao Mario, ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta uzak köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
36' Nazon’un pasında topla buluşan Carlos Mane ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.
29' Ceza yayı gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Masuaku’nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
9' Rashica’nın kafayla attığı pasta topla buluşan Rafa Silva, ceza yayı sağ tarafına kadar ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
1' İlk düdük çaldı.
Kaynak: İHA