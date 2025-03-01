Zorlu Mücadelede İlk Gol Geldi | CANLI
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Bellona Kayserispor'u ağırlıyor.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u ağırlıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Mücadele Halil Umut Meler düdük çalarken yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Erkan Akbulut yapıyor.
İŞTE 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Mane, Bourabia, Cardoso, Nazon
MAÇTAN DAKİKALAR | BEŞİKTAŞ 1-0 KAYSERİSPOR
45' GOL | Joao Mario.
1' İlk düdük çaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: