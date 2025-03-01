Zorlu Mücadelede İlk Gol Geldi | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Bellona Kayserispor'u ağırlıyor.

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Zorlu Mücadelede İlk Gol Geldi | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u ağırlıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Mücadele Halil Umut Meler düdük çalarken yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Erkan Akbulut yapıyor.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Mane, Bourabia, Cardoso, Nazon

MAÇTAN DAKİKALAR | BEŞİKTAŞ 1-0 KAYSERİSPOR

45' GOL | Joao Mario.

1' İlk düdük çaldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Beşiktaş Kayserispor
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