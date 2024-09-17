Berkin Arslanoğulları'ndan Üzen Haber! Genç Kalecinin Bacağı Kesildi

Alman takımı Union Berlin'in 19 yaşındaki genç kalecisi Berkin Arslanoğulları, kemik kanseriyle mücadele ediyor. Yoğun kemoterapi tedavisi gören oyuncunun, tedavilere yanıt vermemesi nedeniyle doktorlar bacağının kesilmesine karar verdi.

Sözcü'nün aktardığına göre; Union Berlin kulübü, genç kalecinin geçirdiği ağır ameliyatın ardından Berkin ve ailesi için bir destek kampanyası başlattı. Kulübün yaptığı açıklamada, Berkin'in ailesinin bu süreçte işlerine gidemediği ve mevcut konutlarının engelli bireyler için uygun olmadığı vurgulandı. Berkin'in yeni hayatına daha kolay uyum sağlayabilmesi için maddi yardıma ihtiyaç duyulduğu ifade edilerek, kulüp tarafından bir bağış kampanyası başlatıldı.

Geçen sezon Union Berlin'in UEFA Gençlik Ligi kadrosunda yer alan Berkin, kısa süre önce kansere yakalanmış ve tedavi sürecine başlamıştı.

Kaynak: Sözcü