Berke Özer'den Polise Olay Tepki: 'Terörist miyiz?'

Geçen hafta Eyüpspor’un Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada, kalede adeta devleşen Berke Özer, kendinden söz ettirirken, genç kaleci bu kez polisle yaşadığı tartışmayla gündeme geldi.

Samsunspor’u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Berke Özer ile polis memurları arasında stat çıkışında tartışma yaşandı.

Kendisini almaya gelen bir otomobilin alana alınmamasına tepki gösteren Berke, "Terörist miyiz biz ne oluyor yani? Araba gelecek işte bırak gelsin" dedi.

Araca engel olmak isteyen polis memuru ise, "Senin güvenliğin alsa ben alırım" diye yanıt verdi.